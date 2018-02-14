Трамп представил кандидата на пост главы Агентства национальной безопасности США

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Президент США Дональд Трамп представил кандидата на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов. Об этом сообщил в своём Twitter специальный помощник американского лидера и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

Отмечается, что кандидатом на пост главы АНБ стал генерал-лейтенант Пол Накасоне.

«Поздравляю генерала-лейтенанта Пола Накасоне, представленного в качестве кандидата на должность главы АНБ и Киберкомандования Вооружённых сил США. Эта должность принесёт ему четвёртую звезду!» — написал Джойс.

«Выдающийся глава для двух особых организаций, обладающий большим опытом...», — заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник АНБ и разоблачитель Эдвард Сноуден располагает информацией, что агентство использует технологию «голосового отпечатка». С её помощью можно по голосу идентифицировать личность человека. 

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