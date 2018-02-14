Трамп представил кандидата на пост главы Агентства национальной безопасности США

Президент США Дональд Трамп представил кандидата на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов. Об этом сообщил в своём Twitter специальный помощник американского лидера и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

Отмечается, что кандидатом на пост главы АНБ стал генерал-лейтенант Пол Накасоне.

«Поздравляю генерала-лейтенанта Пола Накасоне, представленного в качестве кандидата на должность главы АНБ и Киберкомандования Вооружённых сил США. Эта должность принесёт ему четвёртую звезду!» — написал Джойс.

Congratulations to Lt. Gen. Paul Nakasone, nominated as Director NSA & Commander,U.S. Cyber Command, a positon that will earn him his 4th star! An exceptional leader for two exceptional orginizations, he brings great experience and strong cyber background. @NSAGov@USCyberCommandpic.twitter.com/7rAX8QwbY0 — Rob Joyce (@RobJoyce45) 13 февраля 2018 г.

«Выдающийся глава для двух особых организаций, обладающий большим опытом...», — заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник АНБ и разоблачитель Эдвард Сноуден располагает информацией, что агентство использует технологию «голосового отпечатка». С её помощью можно по голосу идентифицировать личность человека.