RT и Гостелерадио Палестины подписали меморандум о сотрудничестве

Главный редактор RT Маргарита Симоньян и генеральный куратор официальных органов Палестины, министр Ахмад Ассаф подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает взаимодействие и обмен контентом.

Подписание прошло в присутствии президента Палестины Махмуда Аббаса, который находится в России с официальным визитом.

«Для нас большая честь и большая радость подписать это соглашение и вообще иметь такие близкие отношения с Палестиной. Мы знаем, что наш канал там смотрят, мы стараемся делать его честным, актуальным, правдивым и справедливым. Я думаю, именно поэтому канал пользуется такой любовью аудитории и зрителей. Мы рады сообщить, что теперь подписано соглашение, и мы сможем ещё активнее сотрудничать с палестинским телевидением», — сказала Симоньян после подписания документа.

Меморандум предусматривает обмен контентом, совместные проекты, участие в главных мероприятиях России и Палестины, обмен опытом и сотрудничество по другим направлениям.

В 2017 году несколько крупных телеканалов Ливана, Иордании, Ирака, а также Алжира и Кувейта начали транслировать контент RT Arabic в своём эфире.

Благодаря сотрудничеству с кувейтским Alshahed TV новостные сюжеты RT впервые стали доступны зрителям в странах Персидского залива на кабельном канале. Всего контент RT Arabic на регулярной основе показывают 22 телеканала из десяти стран арабского региона.

RT Arabic неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals, AIB Awards и Promax BDA, а также иракского фестиваля «Аль-Гадир».

В 2017 году журналисты RT Arabic были отмечены премией Национального профсоюза журналистов Ирака, а также Союза журналистов Сирии.