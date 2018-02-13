Глава ЦРУ заявил о намерении России повлиять на очередные выборы в США

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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что видел «российскую активность и намерения оказать воздействие на следующие выборы в стране».

«Да, мы видели активность и намерения России повлиять на следующий избирательный цикл здесь (в США. — RT)», — приводит слова Помпео NBC.

Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия, Иран, Китай и Северная Корея будут представлять для американской стороны наибольшую киберугрозу в 2018 году.

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