Глава ЦРУ заявил о намерении России повлиять на очередные выборы в США

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что видел «российскую активность и намерения оказать воздействие на следующие выборы в стране».

CIA Director Pompeo: “Yes, we have seen Russian activity and intentions to have an impact on the next election cycle here." pic.twitter.com/6O5mDGiWkI — NBC News (@NBCNews) 13 февраля 2018 г.

«Да, мы видели активность и намерения России повлиять на следующий избирательный цикл здесь (в США. — RT)», — приводит слова Помпео NBC.

Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия, Иран, Китай и Северная Корея будут представлять для американской стороны наибольшую киберугрозу в 2018 году.