Мать задержанного в Чехии по запросу США россиянина направила письмо Земану

Мать гражданина России Евгения Никулина, который был задержан в Чехии по запросу США в 2016 году, отправила чешскому лидеру Милошу Земану письмо, в котором призвала посодействовать освобождению сына.

Как пишет газета «Известия», мать Никулина, Любовь Сокирдонова, 8 февраля отправила письмо на имя президента Чехии, в котором просит главу республики обратить внимание на незаконные действия силовых структур в отношении её сына и оказать содействие его освобождению.

«В нарушение всех международных норм права сына через несколько часов после задержания поместили в психиатрическую больницу, привязали руки и ноги к кровати и насильственно удерживали, не давая сходить в туалет и лишив пищи», — говорится в письме.

Отмечается, что на протяжении всего этого времени Никулина «обкалывали психотропными препаратами, поражающими волю».

В обращении также подчёркивается, что 7 февраля 2017 года россиянина незаконно вывезли из тюрьмы для встречи с сотрудником ФБР, который предлагал ему «согласиться на экстрадицию в США».

«И там в средствах массовой информации скомпрометировать президента США Дональда Трампа, оговорив себя во взломе серверов Демократической партии и ЦРУ», — рассказала она.

Как утверждает Сокирдонова, за это лжесвидетельство её сыну обещали прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и гражданство США.

«Несмотря на протесты общественности и меры, предпринимаемые по линии МИД России, бывшее правительство Чехии не предприняло должных мер реагирования на явные нарушения прав человека, совершённые на территории Чехии. Я инвалид, передвигаюсь на инвалидной коляске, и мне с каждым днём всё труднее и труднее бороться за жизнь младшего сына (старшего я похоронила год назад). Мой сын предпочёл правду обещанному благополучию. Ему всего лишь 30 лет. У него одна-единственная жизнь и надежда на справедливость. Я умоляю вас не лишать меня этой последней надежды», — говорится в письме.

В администрации президента Чехии сообщили, что получили обращение матери россиянина, оно было передано для регистрации.

Ранее стало известно, что американская сторона обвинила Никулина во взломе серверов ЦРУ.

В октябре 2016 года Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР.