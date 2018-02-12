Актёр Роберт Де Ниро заявил, что США страдают «временным безумием»

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Голливудский актёр Роберт Де Ниро заявил, что Соединённые Штаты страдают «временным безумием».
Актёр Роберт Де Ниро заявил, что США страдают «временным безумием»
  • globallookpress.com
  • © Michael Brochstein

Об этом сообщает Fox News.

Данное заявление он сделал на саммите в Объединённых Арабских Эмиратах, когда комментировал нынешнюю политику США в области борьбы с глобальным изменением климата.

«Я говорю о своей стране, Соединённых Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся «отсталой» страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от временного безумия», — сказал он.

В мае 2017 года Де Ниро назвал «тупой комедией» происходящее в США.

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