Актёр Роберт Де Ниро заявил, что США страдают «временным безумием»
- globallookpress.com
- © Michael Brochstein
Об этом сообщает Fox News.
Данное заявление он сделал на саммите в Объединённых Арабских Эмиратах, когда комментировал нынешнюю политику США в области борьбы с глобальным изменением климата.
«Я говорю о своей стране, Соединённых Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся «отсталой» страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от временного безумия», — сказал он.
В мае 2017 года Де Ниро назвал «тупой комедией» происходящее в США.