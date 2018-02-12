Актёр Роберт Де Ниро заявил, что США страдают «временным безумием»

Голливудский актёр Роберт Де Ниро заявил, что Соединённые Штаты страдают «временным безумием».

Об этом сообщает Fox News.

Данное заявление он сделал на саммите в Объединённых Арабских Эмиратах, когда комментировал нынешнюю политику США в области борьбы с глобальным изменением климата.

«Я говорю о своей стране, Соединённых Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся «отсталой» страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от временного безумия», — сказал он.

В мае 2017 года Де Ниро назвал «тупой комедией» происходящее в США.