Египетские военные ликвидировали 16 боевиков на севере Синая

Армия Египта уничтожила 16 боевиков в ходе военной операции на севере и в центральной части Синайского полуострова.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Как заявил полковник Тамер Рифай, военные также уничтожили в результате воздушных атак десятки объектов боевиков, включая транспортные средства, склады оружия и центры связи.

«Военно-воздушные силы страны уничтожили 66 объектов, которые использовались террористами», — сказал он.

Уточняется, что ещё более 30 человек были задержаны по подозрению в участии в террористической деятельности.

О начале антитеррористической операции на Синае ВС Египта объявили 9 февраля.