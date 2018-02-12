Египетские военные ликвидировали 16 боевиков на севере Синая

Короткая ссылка
Армия Египта уничтожила 16 боевиков в ходе военной операции на севере и в центральной части Синайского полуострова.

Об этом сообщает Al Jazeera. 

Как заявил полковник Тамер Рифай, военные также уничтожили в результате воздушных атак десятки объектов боевиков, включая транспортные средства, склады оружия и центры связи. 

«Военно-воздушные силы страны уничтожили 66 объектов, которые использовались террористами», — сказал он.

Уточняется, что ещё более 30 человек были задержаны по подозрению в участии в террористической деятельности.

О начале антитеррористической операции на Синае ВС Египта объявили 9 февраля.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Африка Ближний Восток
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru