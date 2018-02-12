Египетские военные ликвидировали 16 боевиков на севере Синая
Об этом сообщает Al Jazeera.
Как заявил полковник Тамер Рифай, военные также уничтожили в результате воздушных атак десятки объектов боевиков, включая транспортные средства, склады оружия и центры связи.
«Военно-воздушные силы страны уничтожили 66 объектов, которые использовались террористами», — сказал он.
Уточняется, что ещё более 30 человек были задержаны по подозрению в участии в террористической деятельности.
О начале антитеррористической операции на Синае ВС Египта объявили 9 февраля.