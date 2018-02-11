СМИ: Подозреваемого в терроризме приняли на работу в лондонский аэропорт

В Великобритании 31-летний Мохамед Абдулахи Мохамуд был принят на работу в крупнейший в Европе аэропорт — лондонский Хитроу. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, Мохамуд находится в официальном списке подозреваемых в терроризме. Также мужчина провёл в тюрьме пять лет. Его обвиняли в грабеже, отмывании денег, угрозах в убийстве и сексуальном насилии.

Отмечается, что он известен спецслужбам, за последние два года он был допрошен сотрудниками антитеррористических органов пять раз.

Издание утверждает, что новый сотрудник аэропорта имел доступ к взлётно-посадочной полосе.

После того как руководство аэропорта было предупреждено о нарушителе, его уволили.

При этом представитель аэропорта Хитроу заявил, что «меры безопасности не были нарушены и аэропорт остаётся в безопасности». По его словам, рядом с Мохамудом находился другой сотрудник, а перед получением доступа к определённым зонам аэропорта он подвергался тщательной проверке.

В октябре сообщалось, что в Хитроу проводят расследование в связи с утечкой конфиденциальных данных.