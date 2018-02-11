Вооружённый ножом мужчина напал на посетителей торгового центра в Пекине
Вооружённый ножом мужчина напал на посетителей торгового центра в Пекине. По меньшей мере один человек погиб, ещё 12 получили ранения, сообщает полиция города. В настоящее время преступник задержан, пострадавшие госпитализированы.
- У торгового центра в Пекине
- Reuters
- © Jason Lee
Как отмечает ведомство в социальной сети Weibo, в настоящее время в больнице находятся трое мужчин и десять женщин, одна женщина скончалась.
В декабре 2017 года неизвестный с ножом напал на прохожих в портовой части Токио. В результате нападения пострадали четыре человека.
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