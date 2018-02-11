ЦРУ отвергло сообщения СМИ о попытке ведомства купить компромат на Трампа у россиянина
- Штаб-квартира ЦРУ
- Reuters
- © Jason Reed
Об этом сообщает AFP со ссылкой на спецслужбу.
«Вымышленная история о том, что ЦРУ заплатило $100 тыс. (за информацию. — RT), является явно ложной», — заявили в ЦРУ.
Ранее Трамп прокомментировал материал The New York Times о попытке спецслужб купить компромат на него у россиянина.
По данным издания, американские разведчики собирались заплатить $1 млн россиянину, который обещал предоставить компромат на Дональда Трампа, в частности — материал о связях окружения американского лидера с Россией.
При этом агенты американских спецслужб передали $100 тыс. неназванному россиянину в сентябре, в одном из берлинских отелей, однако после получения сфабрикованной информации отказались от дальнейших контактов с ним.