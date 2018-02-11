ЦРУ отвергло сообщения СМИ о попытке ведомства купить компромат на Трампа у россиянина

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США «категорически отрицает» сообщения СМИ о том, что «таинственный россиянин» обещал предоставить ведомству компромат на американского президента Дональда Трампа.
ЦРУ отвергло сообщения СМИ о попытке ведомства купить компромат на Трампа у россиянина
  • Штаб-квартира ЦРУ
  • Reuters
  • © Jason Reed

Об этом сообщает AFP со ссылкой на спецслужбу.

«Вымышленная история о том, что ЦРУ заплатило $100 тыс. (за информацию. — RT), является явно ложной», — заявили в ЦРУ.

Ранее Трамп прокомментировал материал The New York Times о попытке спецслужб купить компромат на него у россиянина.

По данным издания, американские разведчики собирались заплатить $1 млн россиянину, который обещал предоставить компромат на Дональда Трампа, в частности — материал о связях окружения американского лидера с Россией.

При этом агенты американских спецслужб передали $100 тыс. неназванному россиянину в сентябре, в одном из берлинских отелей, однако после получения сфабрикованной информации отказались от дальнейших контактов с ним.

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