В США мужчина побил напавшего на его щенка медведя

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Житель американского города Оррингтон Дастин Грей заявил, что подрался с медведем, который напал на его 11-месячного щенка в лесу.

Об этом сообщает Bangor Daily News.

По словам мужчины, он гулял со своим питомцем недалеко от дороги, когда появилось животное и накинулось на щенка. Как отметил Грей, он пнул медведя, чтобы он отпустил собаку, а после тыкнул ему в глаз пальцем.

«Я засунул палец ему прямо в глаз», — сказал он.

Медведь в ответ сбил мужчину с ног, но не стал нападать, а сбежал в лес.

«Я думал, что он готов съесть меня, что настал мой черёд», — добавил Грей, который в итоге отделался лишь царапинами и синяками.

По данным издания, подобные нападения являются редкостью, особенно в данный период времени, когда животное впадает в зимнюю спячку.

Ранее стало известно, что на улицах Москвы медведь возит дрессировщика в инвалидном кресле.

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