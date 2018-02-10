В центре Парижа затонула жилая баржа «Луиза Катерина»

Жилая баржа «Луиза Катерина», которую оборудовал знаменитый архитектор Ле Корбюзье, затонула в Сене.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Paris : la péniche de Le Corbusier a coulé https://t.co/AsX7r3FTc2 — Le Parisien (@le_Parisien) 10 февраля 2018 г.

Отмечается, что судно затонуло рядом с мостом Аустерлиц.

Как уточняется, за последние недели вода в Сене поднялась более чем на пять метров. По данным издания Ouest France, когда уровень воды начал снижаться, выяснилось, что судно сместилось с места стоянки и очутилось над затопленной набережной. В результате его решили отбуксировать к воде. Но, оказавшись на плаву, оно за несколько минут затонуло.

Баржу построили в 1915 году. Во время Первой мировой войны она перевозила уголь из Руана в Париж. В 1929 году её приобрела Армия спасения. Тогда же Ле Корбюзье поручили переоборудовать баржу в плавучий приют для бездомных.