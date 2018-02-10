Джонсон в ходе визита в Бангладеш встретился с беженцами рохинджа

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в рамках своего визита в Бангладеш встретился с беженцами мусульманской народности рохинджа.

Об этом информирует Sky News.

Boris Johnson attacks 'horrendous' Rohingya conditions https://t.co/asUEMDJcBf — Sky News (@SkyNews) 10 февраля 2018 г.

«Я видел своими глазами ужасающие условия жизни, которые рохинджа вынуждены терпеть. Это только ещё больше укрепило мою приверженность работе с международными партнёрами с тем, чтобы улучшить жизнь этих людей в 2018 году», — заявил глава британского МИД.

В воскресенье, 11 февраля, запланирована встреча Джонсона с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

В октябре сообщалось, что в период с 25 августа около 600 тыс. беженцев рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы.