Джонсон в ходе визита в Бангладеш встретился с беженцами рохинджа

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в рамках своего визита в Бангладеш встретился с беженцами мусульманской народности рохинджа.
Джонсон в ходе визита в Бангладеш встретился с беженцами рохинджа
  • Борис Джонсон
  • globallookpress.com
  • © Andrew Parsons

Об этом информирует Sky News.

«Я видел своими глазами ужасающие условия жизни, которые рохинджа вынуждены терпеть. Это только ещё больше укрепило мою приверженность работе с международными партнёрами с тем, чтобы улучшить жизнь этих людей в 2018 году», — заявил глава британского МИД.

В воскресенье, 11 февраля, запланирована встреча Джонсона с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

В октябре сообщалось, что в период с 25 августа около 600 тыс. беженцев рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы. 

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