Джонсон в ходе визита в Бангладеш встретился с беженцами рохинджа
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Об этом информирует Sky News.
Boris Johnson attacks 'horrendous' Rohingya conditions https://t.co/asUEMDJcBf— Sky News (@SkyNews) 10 февраля 2018 г.
«Я видел своими глазами ужасающие условия жизни, которые рохинджа вынуждены терпеть. Это только ещё больше укрепило мою приверженность работе с международными партнёрами с тем, чтобы улучшить жизнь этих людей в 2018 году», — заявил глава британского МИД.
В воскресенье, 11 февраля, запланирована встреча Джонсона с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
В октябре сообщалось, что в период с 25 августа около 600 тыс. беженцев рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы.