В Румынии пассажирский самолёт задел хвостом взлётную полосу при вылете

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Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair задел хвостом взлётно-посадочную полосу, когда вылетал из бухарестского международного аэропорта имени Анри Коандэ.

Об этом сообщает Hot news.

Отмечается, что лайнер направлялся в Дублин.

По имеющейся информации, пилоты приняли решение вернуться обратно, но сначала некоторое время кружили в воздухе, чтобы сжечь топливо и уменьшить вероятность чрезвычайной ситуации.

Уточняется, что посадка прошла успешно, а пассажиры отправились в Дублин на другом лайнере.

В октябре в США самолёт получил вмятину после столкновения с птицей во время приземления.

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