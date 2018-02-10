В Румынии пассажирский самолёт задел хвостом взлётную полосу при вылете

Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair задел хвостом взлётно-посадочную полосу, когда вылетал из бухарестского международного аэропорта имени Анри Коандэ.

Об этом сообщает Hot news.

Отмечается, что лайнер направлялся в Дублин.

По имеющейся информации, пилоты приняли решение вернуться обратно, но сначала некоторое время кружили в воздухе, чтобы сжечь топливо и уменьшить вероятность чрезвычайной ситуации.

Уточняется, что посадка прошла успешно, а пассажиры отправились в Дублин на другом лайнере.

В октябре в США самолёт получил вмятину после столкновения с птицей во время приземления.