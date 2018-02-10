В Южном Судане 15 человек погибли в результате столкновений из-за переименования посёлка
Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя местного правительства.
«Межклановые столкновения начались в среду и продолжились в четверг, 15 человек погибли, восемь получили ранения», — сказал представитель властей штата Джакоб Акеч Денг.
Отмечается, что ещё одной причиной конфликта стал спор за право на обладание местными пастбищами.
Уточняется, что местные власти усилили меры безопасности и создали буферную зону между враждующими кланами.
Ранее эксперты назвали Южный Судан одной из самых опасных стран для туристов в 2018 году.