В Южном Судане 15 человек погибли в результате столкновений из-за переименования посёлка

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По меньшей мере 15 человек погибли и восемь были ранены в результате конфликта, вызванного переименованием посёлка в штате Джонглей в Южном Судане.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя местного правительства.

«Межклановые столкновения начались в среду и продолжились в четверг, 15 человек погибли, восемь получили ранения», — сказал представитель властей штата Джакоб Акеч Денг.

Отмечается, что ещё одной причиной конфликта стал спор за право на обладание местными пастбищами.

Уточняется, что местные власти усилили меры безопасности и создали буферную зону между враждующими кланами.

Ранее эксперты назвали Южный Судан одной из самых опасных стран для туристов в 2018 году.

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