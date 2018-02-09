В аэропортах США из-за снегопада отменено более 1,2 тысячи рейсов

Сильный снегопад нарушил работу аэропортов в Соединённых Штатах. По данным сайта FlightAware, отслеживающего траекторию полётов гражданских самолётов, в стране отменено более 1,2 тысячи рейсов.

Так, по информации на 19:36 мск отменено 1254 рейса, задержано 1159. При этом наибольшее количество рейсов отменено в аэропортах Чикаго (штат Иллинойс) и Детройта (штат Мичиган).

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на метеорологов, арктический циклон движется с северо-запада страны через центральные штаты. Отмечается, что там проживают более 25 млн американцев.