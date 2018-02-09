Таиланд экстрадирует в США задержанного по запросу ФБР россиянина

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Таиланд экстрадирует в США россиянина Сергея Медведева, задержанного в Бангкоке по запросу ФБР. Об этом сообщил инспектор Управления по борьбе с преступностью майор Натхапон Ратанамонгколсак.

«Медведев является главой преступной организации, которая оказала негативное влияние на мировую экономику и общество в целом. Он прятался в киберпространстве и торговал запрещёнными товарами, обменивая их на криптовалюту, чтобы избежать ареста», — приводит его слова Bangkok Post.

Ранее издание сообщило о задержании в Бангкоке россиянина Сергея Медведева 1987 года рождения. Американские правоохранительные органы обвиняют его в интернет-мошенничестве и хакерских атаках.

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