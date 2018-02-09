Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее время

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию отказаться от практики перехода на летнее время.

Как передаёт Deutsche Welle, за принятие соответствующей рекомендательной резолюции проголосовали 384 депутата, против — 154.

«Многочисленные научные исследования так и не доказали каких-либо положительных последствий этого, но указали на негативный эффект для здоровья человека», — говорится в тексте документа.

Европарламентарии призвали ЕК провести «тщательную оценку» необходимости летнего времени и при необходимости «представить предложение по его пересмотру».

Голосование в Европарламенте — первый шаг к возможной отмене перехода на летнее время в ЕС. Теперь своё мнение должна высказать Еврокомиссия.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза изучают вопрос целесообразности отмены перехода на летнее время.