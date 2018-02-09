Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее время

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Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию отказаться от практики перехода на летнее время.
Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее время
  • Reuters
  • © Thomas White/Illustration

Как передаёт Deutsche Welle, за принятие соответствующей рекомендательной резолюции проголосовали 384 депутата, против — 154.

«Многочисленные научные исследования так и не доказали каких-либо положительных последствий этого, но указали на негативный эффект для здоровья человека», — говорится в тексте документа.

Европарламентарии призвали ЕК провести «тщательную оценку» необходимости летнего времени и при необходимости «представить предложение по его пересмотру».

Голосование в Европарламенте — первый шаг к возможной отмене перехода на летнее время в ЕС. Теперь своё мнение должна высказать Еврокомиссия.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза изучают вопрос целесообразности отмены перехода на летнее время.

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