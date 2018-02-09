RT впервые в России провёл судейство премии PromaxBDA

Телеканал RT впервые в России провёл судейство премии телевизионного промо, маркетинга и дизайна PromaxBDA EUROPE Awards 2018.

«Стали хозяевами первого судейства премии PromaxBDA в России. Надеемся, что члены жюри получили удовольствие и провели хороший день в стенах «рупора пропаганды», — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Судейство премии в 2018 году проходило в восьми категориях, а в международное жюри вошли руководитель службы креативных разработок RT Борис Горлов, креативный директор телеканала HBO Europe Петер Варсикс, креативный директор телеканала France 3 Лорен Саваж, главный художник Первого канала Дмитрий Ликин, заместитель гендиректора телеканала ТНТ по стратегическому развитию Рубен Оганесян, креативный директор телеканала «Россия 24» Павел Борейко, директор по маркетингу телеканала СТС Андрей Тельминов, маркетинг-директор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия и арт-директор студии дизайна N3 Design Андрей Голиков.

«Я говорил, что мы хотим приехать в Россию, так как российское телевидение и брендинг сейчас просто на высоте. Работы, которые поступают из этого региона — просто выдающиеся. И мы подумали — надо поехать в Москву, чтобы у профессионалов индустрии, создающих такие потрясающие работы, была возможность представить их прямо оттуда», — рассказал директор по внешним связям и проведению конференций в Европе PromaxBDA Лестер Мордью.

Телеканал RT за свою историю завоевал 29 наград PromaxBDA, в том числе 12 золотых.

Признание жюри PromaxBDA в разные годы получили креативные проекты RT: ролик «Мы вами гордимся!» с участием членов паралимпийской сборной России, серия роликов к десятилетию канала, промо-ролик к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и многие другие работы RT.

Награждение победителей PromaxBDA EUROPE 2018 пройдет 12-13 марта в Риме.