Корабли ВМФ России выпустили более 100 ракет по объектам боевиков во время операции в Сирии

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Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв заявил, что за время операции в Сирии по позициям террористов кораблями было нанесено более 10 ракетных ударов с общим количеством более 100 ракет.
Корабли ВМФ России выпустили более 100 ракет по объектам боевиков во время операции в Сирии
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi

В результате было уничтожено более 80 объектов незаконных вооружённых формирований.

«За время операции силами Военно-морского флота было выполнено более 10 ракетных ударов с общим количеством более 100 ракет и уничтожено более 80 объектов незаконных вооружённых формирований», — цитирует РИА Новости Королёва.

Кроме того, он отметил, что корабельная авиация с «Адмирала Кузнецова» выполнила более 400 боевых вылетов, было уничтожено более 1,3 тыс. целей незаконных вооружённых формирований.

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