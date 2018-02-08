Корабли ВМФ России выпустили более 100 ракет по объектам боевиков во время операции в Сирии
- Reuters
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В результате было уничтожено более 80 объектов незаконных вооружённых формирований.
«За время операции силами Военно-морского флота было выполнено более 10 ракетных ударов с общим количеством более 100 ракет и уничтожено более 80 объектов незаконных вооружённых формирований», — цитирует РИА Новости Королёва.
Кроме того, он отметил, что корабельная авиация с «Адмирала Кузнецова» выполнила более 400 боевых вылетов, было уничтожено более 1,3 тыс. целей незаконных вооружённых формирований.