Власти Франции намерены увеличить военные расходы на 40%

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Французские власти представили законопроект, согласно которому военные расходы страны увеличатся на 40% к 2025 году, сообщает France24.

Уточняется, что Минобороны Франции планирует с 2019 по 2022 годы увеличивать расходы на €1,7 млрд в год, а с 2023 по 2025 годы — на €3 млрд в год.

При этом ожидается увеличение расходов на военную сферу с €34,2 млрд в 2018 году до €50 млрд в 2025, что составит более 40%.

В сентябре премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в 2018 году оборонный бюджет будет увеличен на €1,6 млрд. 

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