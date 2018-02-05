Во Франции потребовали лишить Британию права голоса в структурах ЕС

Депутат французского парламента от Коммунистической партии просит рассмотреть вопрос о лишении Великобритании права голоса в европейских структурах или ограничении этого права теми вопросами, которые не будут влиять на судьбу ЕС после брексита.

С соответствующим запросом в адрес МИД Франции обратился французский парламентарий Себастьян Жумель, который просит как можно скорее рассмотреть вопрос о лишении права британских представителей голосовать в европейских учреждениях.

Депутат считает необходимым привлечь внимание французского ведомства к нарушениям с демократической точки зрения, которые последовали за решением Британии выйти из состава ЕС.

Дело в том, что после начала брексита британские представители продолжают голосовать в Европарламенте.

«Фактически сохранение права голоса за представителями государства, которое решило покинуть ЕС, приводит к возмутительным ситуациям с точки зрения демократии... Это странные и лишённые здравого смысла для граждан случаи, которые могут произойти снова и снова, если срочно не принять меры», — говорится в тексте запроса, опубликованного на сайте Национального собрания Франции.

Депутат интересуется, какие инициативы министр «рассматривает для того, чтобы право голосования представителей Великобритании в европейских институтах было отозвано или как минимум ограничено».

В ноябре 2017 года в ЕС состоялось голосование, в ходе которого было принято решение продлить лицензию гербицида под названием глифосат сроком на пять лет.

Великобритания проголосовала «за», хотя сама выходит из ЕС уже в 2019 году.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что ядовитый глифосат канцерогенен и может вызывать рак.

При этом в конце 2017 года Еврокомиссия большинством голосов продлила лицензию. Против химиката выступили девять стран ЕС, включая Францию и Люксембург.