К режиму перемирия в Сирии присоединились ещё два населённых пункта
В Сирии заключили два новых соглашения о присоединении к режиму прекращения огня, сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны России.
Соответствующие документы подписали населённые пункты Зингар и Омнир провинции Идлиб.
Отмечается, что данные поселения смогут получать гуманитарную помощь и медицинское обслуживание от российской стороны.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.