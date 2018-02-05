Нидерланды официально отозвали посла из Анкары

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Нидерланды приняли решение официально отозвать своего посла из Анкары после безуспешных переговоров, сообщает пресс-служба голландского МИД.

«Нидерланды и Турция проводили переговоры на различных уровнях. На данном этапе эти встречи не позволили договориться о пути к нормализации двусторонних отношений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с этим голландское правительство решило официально отозвать из Анкары посла, который не имеет доступа в Турцию с марта 2017 года.

«Поскольку у Нидерландов нет посла в Турции, страна не выдаст разрешение на приезд нового турецкого посла в Нидерланды. Это послание было передано турецкому поверенному в делах в Гааге», — добавили в ведомстве.

Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами разгорелся в марте 2017 года на фоне решения голландских властей запретить выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы в стране.

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