Нидерланды официально отозвали посла из Анкары
«Нидерланды и Турция проводили переговоры на различных уровнях. На данном этапе эти встречи не позволили договориться о пути к нормализации двусторонних отношений», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в связи с этим голландское правительство решило официально отозвать из Анкары посла, который не имеет доступа в Турцию с марта 2017 года.
«Поскольку у Нидерландов нет посла в Турции, страна не выдаст разрешение на приезд нового турецкого посла в Нидерланды. Это послание было передано турецкому поверенному в делах в Гааге», — добавили в ведомстве.
Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами разгорелся в марте 2017 года на фоне решения голландских властей запретить выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы в стране.