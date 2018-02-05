Симоньян о маркировке RT на YouTube: удивляет, что на метке нет медведя в ушанке, подрывающего демократию в Лимпопо

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение платформы YouTube маркировать материалы RT.

«YouTube поставил на контент RT метку «Мэйд ин Раша». Удивляет, что на метке нет медведя в ушанке, подрывающего демократию в Лимпопо», — сказала она.

Пользователи YouTube в США заметили появившуюся под видео RT подпись: «RT полностью или частично финансируется российским правительством».

В конце января сообщалось, что интернет-гигант Google работает над «повышением прозрачности» выдачи новостей на своих платформах. В частности, данные меры предполагают маркировку финансируемых государствами источников информации.

Выступая на слушаниях конгресса США, представители компании заявили, что новости RT и Sputnik уже имеют особую пометку. Также планируется маркировать подобные материалы на платформе YouTube.

При этом представители Google отметили, что на тот момент не обнаружили нарушений требований прозрачности со стороны RT или Sputnik.