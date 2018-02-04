Ким Чен Ын прокатился на троллейбусе по ночному Пхеньяну

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей супругой Ли Соль Чжу прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, произведённом на столичном заводе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.