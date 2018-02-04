Ким Чен Ын прокатился на троллейбусе по ночному Пхеньяну

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Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей супругой Ли Соль Чжу прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, произведённом на столичном заводе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, политик остался доволен новинкой предприятия и отметил плавность хода, отсутствие шумов и вибраций.

Кроме того, северокорейский лидер призвал развивать внутреннее производство транспорта —  совершенствовать технологии и производственный процесс.

Помимо супруги, Ким Чен Ына в поездке сопровождали представители Трудовой партии Кореи.

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