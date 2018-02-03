Итальянская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Мачерате

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Полиция итальянского города Мачерата сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе из автомобиля, в результате которой пострадали по меньшей мере четыре человека.


Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти города.

Ранее стало известно, что в Италии в городе Мачерата неизвестные открыли огонь из автомобиля, после чего скрылись. Стрельба была зафиксирована в нескольких районах.

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