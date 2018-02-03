Итальянская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Мачерате

Полиция итальянского города Мачерата сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе из автомобиля, в результате которой пострадали по меньшей мере четыре человека.



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти города. BREAKING: Italian city officials have confirmed that a suspect in drive-by shootings in central Italy has been apprehended. — The Associated Press (@AP) 3 февраля 2018 г. Ранее стало известно, что в Италии в городе Мачерата неизвестные открыли огонь из автомобиля, после чего скрылись. Стрельба была зафиксирована в нескольких районах.