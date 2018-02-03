В Канаде произошло ДТП с участием школьного автобуса

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В результате столкновения школьного автобуса и минивэна в канадской провинции Онтарио пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, авария произошла в 125 км к северу от Торонто.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу с помощью вертолётов.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что при столкновении школьного автобуса и грузовика с прицепом в канадской провинции Британская Колумбия два человека получили ранения.

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