В Канаде произошло ДТП с участием школьного автобуса

В результате столкновения школьного автобуса и минивэна в канадской провинции Онтарио пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, авария произошла в 125 км к северу от Торонто. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу с помощью вертолётов. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что при столкновении школьного автобуса и грузовика с прицепом в канадской провинции Британская Колумбия два человека получили ранения.