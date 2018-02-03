Умер отец посла США в России Джон Хантсман-старший

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Отец посла США в России Джона Хантсмана, Джон Хантсман — старший, умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание Desert News со ссылкой на его сына Питера, который является председателем Центра по исследованию рака имени Хантсмана.

«Самый лучший способ почтить нашего основателя и председателя — продолжать его страстные труды и концепцию, пока мы не добьёмся нашей цели — истребления рака», — заявил Питер Хантсман.

Хантсман-старший работал в администрации бывшего американского президента Ричарда Никсона.

Кроме того, он считался одним из наиболее щедрых благотворителей в США, пожертвовав более $1,6 млрд.

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