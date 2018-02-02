Власти Анкары назвали взрыв в здании налоговой инспекции терактом

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Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре совершил террорист, связанный с сирийскими курдами. Об этом говорится в заявлении правительства Анкары.

Как передаёт телеканал NTV со ссылкой на документ, террорист проходил обучение по созданию взрывных устройств на сирийской территории, подконтрольной курдским отрядам Сил народной самообороны.

Сообщается, что силы безопасности Турции нейтрализовали мужчину, пронёсшего бомбу в здание. По делу задержаны ещё восемь человек.

1 февраля в здании налоговой инспекции в Анкаре произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали три человека.

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