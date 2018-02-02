Напавший на людей у парка Финсбери в Лондоне приговорён к пожизненному

Мужчина, совершивший наезд на людей у парка Финсбери возле мечети в Лондоне, приговорён к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что 48-летний Даррен Осборн проведёт в тюрьме минимум 43 года, после чего сможет запросить права на досрочное освобождение.

В ночь на 19 июня фургон наехал на пешеходов около парка Финсбери в Лондоне, в результате по меньшей мере один человек погиб и десять пострадали.