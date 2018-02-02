СМИ сообщили о задержании одного из создателей игры Counter-Strike

Один из создателей компьютерной игры Counter-Strike Джесс Клифф задержан в американском городе Сиэтл по подозрению в сексуальной эксплуатации ребёнка, передаёт Kotaku.

По данным издания, 36-летнему разработчику пока не предъявлено обвинение, но ему было отказано в освобождении под залог.

Компания Valve заявила, что отстранила Клиффа от работы до завершения расследования.

В 1999 году Клифф и программист Мин Ли разработали создал Counter-Strike как мод игры Half-Life. В 2003 году Клифф стал сотрудником Valve.