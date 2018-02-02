Во французский сериал включили эпизод с выдуманной сценаристами статьёй Sputnik

В один из эпизодов французского сериала «Чёрный Барон» включили фрагмент видео, где показан ноутбук с якобы размещённым на сайте Sputnik материалом.

Отмечается, что по сюжету сериала главному герою попадается на глаза статья «Европейский Союз, Франция и стратегия ордолиберального шока» вымышленного колумниста Sputnik France Сержа Лафаржа.

В этой статье он рассуждает о возможности государственного переворота.

«Вся недостоверная информация на нашем сайте — это творчество талантливых сценаристов сериала «Чёрный Барон». Отличные ребята, увлекательный сериал! Мы готовы продолжать с ними сотрудничество в таком формате и дальше!» — написала на своей странице в Twitter главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.





Toutes les «fake news», présentes sur notre site, sont le fruit de l’imagination des talentueux scénaristes de la série «Baron noir». Ce sont des gars extra et la série est au top! Nous serions ravis de continuer à travailler avec eux sur ce format! pic.twitter.com/WyFNge09D9 — Nathalie Novikova (@NovikovaSputnik) 1 февраля 2018 г.

Летом 2017 года движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперёд!» на своём сайте призвало французские и иностранные СМИ «прекратить систематически распространять информацию», поставляемую RT и Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян также прокомментировала эти рекомендации.