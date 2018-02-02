Во французский сериал включили эпизод с выдуманной сценаристами статьёй Sputnik

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В один из эпизодов французского сериала «Чёрный Барон» включили фрагмент видео, где показан ноутбук с якобы размещённым на сайте Sputnik материалом.

Отмечается, что по сюжету сериала главному герою попадается на глаза статья «Европейский Союз, Франция и стратегия ордолиберального шока» вымышленного колумниста Sputnik France Сержа Лафаржа.

В этой статье он рассуждает о возможности государственного переворота. 

«Вся недостоверная информация на нашем сайте — это творчество талантливых сценаристов сериала «Чёрный Барон». Отличные ребята, увлекательный сериал! Мы готовы продолжать с ними сотрудничество в таком формате и дальше!» — написала на своей странице в Twitter главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.

Летом 2017 года движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперёд!» на своём сайте призвало французские и иностранные СМИ «прекратить систематически распространять информацию», поставляемую RT и Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян также прокомментировала эти рекомендации.

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