На юге Франции при крушении двух военных вертолётов погибли пять человек

Короткая ссылка
Два военных вертолёта разбились на юге Франции, передаёт BFMTV.

Инцидент произошёл во французском департаменте Вар. Техника принадлежала авиационному училищу.

«Вертолёты разбились, в одном были три человека, в другом — два. Все погибли», — заявили в жандармерии округа Бриньоль.

Подробности происшествия пока не сообщаются.

Ранее три человека погибли в результате падения вертолёта на жилой дом в Калифорнии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru