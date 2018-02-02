На юге Франции при крушении двух военных вертолётов погибли пять человек

Два военных вертолёта разбились на юге Франции, передаёт BFMTV.

Инцидент произошёл во французском департаменте Вар. Техника принадлежала авиационному училищу.

«Вертолёты разбились, в одном были три человека, в другом — два. Все погибли», — заявили в жандармерии округа Бриньоль.

Подробности происшествия пока не сообщаются.

Ранее три человека погибли в результате падения вертолёта на жилой дом в Калифорнии.