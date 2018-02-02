Посол: Макрон может совершить визит в Москву до ПМЭФ

Короткая ссылка
Французский лидер Эммануэль Макрон может совершить визит в Москву перед участием в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом сказала посол Франции в России Сильви Берманн на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

«В этом году президент Французской Республики собирается участвовать в экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае, а до этого, думаю, он совершит двусторонний визит в Москву», — заявила Берманн.

В октябре 2017 года в Елисейском дворце рассказали о сроках визита Макрона в Россию.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru