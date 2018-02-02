Посол: Макрон может совершить визит в Москву до ПМЭФ

Французский лидер Эммануэль Макрон может совершить визит в Москву перед участием в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом сказала посол Франции в России Сильви Берманн на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

«В этом году президент Французской Республики собирается участвовать в экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае, а до этого, думаю, он совершит двусторонний визит в Москву», — заявила Берманн.

В октябре 2017 года в Елисейском дворце рассказали о сроках визита Макрона в Россию.