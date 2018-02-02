СМИ: Президент Бразилии не смог получить пенсию, так как не предоставил в органы «доказательства жизни»

Президент Бразилии Мишел Темер не получил пенсию за ноябрь и декабрь, так как осуществил перерегистрацию в государственных органах, которая называется «доказательство жизни». Об этом сообщает журнал O Globo.

Как отмечается, по законодательству, пенсионер ежегодно должен обновлять регистрацию в ответственных за выплаты органах. Эта процедура называется «доказательство жизни», и она должна осуществляться в течение месяца рождения.

Представители главы государства сообщили, что Темер не смог предоставить документы из-за нехватки времени, но он сделает это «как можно скорее».

Темеру исполнилось 77 лет 23 сентября.

Политик вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет, когда был прокурором штата Сан-Паулу. В соответствии с законодательством, ему положены ежемесячные выплаты в размере 45 тыс. 050 реалов ($14216). Однако, так как Темер в настоящий момент занимает должность президента и получает зарплату, эта сумма временно снижена до 22,1 тыс. реалов ($7000).