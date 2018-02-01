Губернатор Анкары допускает, что взрыв в здании налоговой инспекции был диверсией
Губернатор Анкары Эрджан Топаджа заявил, что он допускает тот факт, что взрыв, произошедший в здании налоговой инспекции, был умышленной диверсией.
Об этом сообщает NTV.
По его словам, расследование инцидента продолжается, но уже сейчас можно сделать определённые выводы, которые наводят на мысль о том, что взрыв мог быть умышленной диверсией.
Он также уточнил, что в результате происшествия пострадали три человека.
Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве в Анкаре.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: