Мишель Обама рассказала о подарке Меланьи Трамп перед уходом из Белого дома

Супруга экс-президента США сообщила, что подарила ей нынешняя первая леди Меланья Трамп перед тем, как Мишель Обама покинула Белый дом.

Об этом она рассказала в эфире The Ellen DeGeneres Show.

«Это была милая рамка», — цитирует её ABC.

Future First Lady Melania Trump gives a gift to First Lady Michelle Obama as the Obamas welcome the Trumps to the White House. pic.twitter.com/05TzjXBeDf — ABC News (@ABC) 20 января 2017 г.

Как отметила Мишель Обама, она немного растерялась в той ситуации, так как рядом не было никого, кто мог бы забрать подарок, пока они делали совместное фото с новой президентской четой.

В январе 2017 года в соцсетях большой отклик получила фотография, на которой супруга Трампа Меланья протягивает Мишель синюю подарочную коробку, содержимое которой на тот момент было неизвестно.

К ней пользователи сети придумали подпись: «Когда ты ещё не открыл это, но уже знаешь, что подарок — мусор».

Ранее Мишель Обама не рассказывала о том, что именно было в коробке.