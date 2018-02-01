Мишель Обама рассказала о подарке Меланьи Трамп перед уходом из Белого дома
- Reuters
Об этом она рассказала в эфире The Ellen DeGeneres Show.
«Это была милая рамка», — цитирует её ABC.
Future First Lady Melania Trump gives a gift to First Lady Michelle Obama as the Obamas welcome the Trumps to the White House. pic.twitter.com/05TzjXBeDf— ABC News (@ABC) 20 января 2017 г.
Как отметила Мишель Обама, она немного растерялась в той ситуации, так как рядом не было никого, кто мог бы забрать подарок, пока они делали совместное фото с новой президентской четой.
В январе 2017 года в соцсетях большой отклик получила фотография, на которой супруга Трампа Меланья протягивает Мишель синюю подарочную коробку, содержимое которой на тот момент было неизвестно.
К ней пользователи сети придумали подпись: «Когда ты ещё не открыл это, но уже знаешь, что подарок — мусор».
Ранее Мишель Обама не рассказывала о том, что именно было в коробке.