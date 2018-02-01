Мишель Обама рассказала о подарке Меланьи Трамп перед уходом из Белого дома

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Супруга экс-президента США сообщила, что подарила ей нынешняя первая леди Меланья Трамп перед тем, как Мишель Обама покинула Белый дом.
Мишель Обама рассказала о подарке Меланьи Трамп перед уходом из Белого дома
  • Reuters

Об этом она рассказала в эфире The Ellen DeGeneres Show.

«Это была милая рамка», — цитирует её ABC.

Как отметила Мишель Обама, она немного растерялась в той ситуации, так как рядом не было никого, кто мог бы забрать подарок, пока они делали совместное фото с новой президентской четой.

В январе 2017 года в соцсетях большой отклик получила фотография, на которой супруга Трампа Меланья протягивает Мишель синюю подарочную коробку, содержимое которой на тот момент было неизвестно.

К ней пользователи сети придумали подпись: «Когда ты ещё не открыл это, но уже знаешь, что подарок — мусор».

Ранее Мишель Обама не рассказывала о том, что именно было в коробке.

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