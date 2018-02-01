Эксперт прокомментировал запрет курения на пляжах Таиланда

Короткая ссылка
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал запрет курения на самых популярных пляжах Таиланда, вступивший в силу с 1 февраля.

«Эта информация была распространена заблаговременно. Уверен, что запрет никак не отразится на количестве туристических поездок в Таиланд», — заявил эксперт.

По словам Горина, во всех пляжных зонах есть специально оборудованные места для курения.

Он также отметил, что правила нужно соблюдать, поскольку нарушителям грозят штрафные санкции.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что российский турпоток на Кубу за первые шесть месяцев 2017 года вырос в 2,2 раза и составил более 52 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru