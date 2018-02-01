Эксперт прокомментировал запрет курения на пляжах Таиланда

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал запрет курения на самых популярных пляжах Таиланда, вступивший в силу с 1 февраля.

«Эта информация была распространена заблаговременно. Уверен, что запрет никак не отразится на количестве туристических поездок в Таиланд», — заявил эксперт.

По словам Горина, во всех пляжных зонах есть специально оборудованные места для курения.

Он также отметил, что правила нужно соблюдать, поскольку нарушителям грозят штрафные санкции.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что российский турпоток на Кубу за первые шесть месяцев 2017 года вырос в 2,2 раза и составил более 52 тыс. человек.