Пекин отверг заявления Вашингтона о растущей угрозе со стороны китайских шпионов
«Эти сообщения напоминают мне о китайской поговорке: ваши мысли формируют мир в ваших глазах. Поэтому неудивительно слышать такие замечания от главы крупнейшего в мире разведывательного агентства», — приводит «Синьхуа» слова дипломата, которая прокомментировала соответствующие обвинения главы ЦРУ США Майка Помпео.
По её мнению, «факты говорят громче слов», и весь мир хорошо знает, кто на самом деле занимается шпионажем и наблюдением, а также оказывает влияние на другие страны.
Ранее МИД Китая призвал США отказаться от мышления времён холодной войны.