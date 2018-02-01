Пекин отверг заявления Вашингтона о растущей угрозе со стороны китайских шпионов

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отвергла обвинения со стороны США и Австралии в том, что китайский шпионаж несёт угрозу безопасности Вашингтона и Канберры.

«Эти сообщения напоминают мне о китайской поговорке: ваши мысли формируют мир в ваших глазах. Поэтому неудивительно слышать такие замечания от главы крупнейшего в мире разведывательного агентства», — приводит «Синьхуа» слова дипломата, которая прокомментировала соответствующие обвинения главы ЦРУ США Майка Помпео.

По её мнению, «факты говорят громче слов», и весь мир хорошо знает, кто на самом деле занимается шпионажем и наблюдением, а также оказывает влияние на другие страны.

Ранее МИД Китая призвал США отказаться от мышления времён холодной войны.