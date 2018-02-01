Ярошенко рассказал об ужесточении условий содержания в американской тюрьме

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Российский лётчик Константин Ярошенко заявил газете «Известия», что ему ужесточили условия содержания в американской тюрьме Форт-Дикс, где он отбывает 20-летний срок.
Ярошенко рассказал об ужесточении условий содержания в американской тюрьме
  • РИА Новости

По словам Ярошенко, ему запретили прогулки, покупку лекарств и продуктов питания.

«Эти меры якобы стали ответом на мирные протесты группы заключённых, которые объявили голодовку», — пояснил лётчик.

Он также сказал, что с марта 2018 года будет ограничено число свиданий с родными. Кроме того, планируется увеличить расстояние, на котором при встрече могут находиться заключённые и их посетители.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва приложит максимум усилий для решения данных проблем и для возвращения Ярошенко на родину.

«В деле Константина Ярошенко мы держим руку на пульсе», — добавил дипломат.

В декабре 2017 года жена лётчика Виктория Ярошенко в беседе с НСН сообщила, что её супруг доволен операцией, которая прошла в госпитале за пределами тюрьмы.

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