Ярошенко рассказал об ужесточении условий содержания в американской тюрьме
- РИА Новости
По словам Ярошенко, ему запретили прогулки, покупку лекарств и продуктов питания.
«Эти меры якобы стали ответом на мирные протесты группы заключённых, которые объявили голодовку», — пояснил лётчик.
Он также сказал, что с марта 2018 года будет ограничено число свиданий с родными. Кроме того, планируется увеличить расстояние, на котором при встрече могут находиться заключённые и их посетители.
В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва приложит максимум усилий для решения данных проблем и для возвращения Ярошенко на родину.
«В деле Константина Ярошенко мы держим руку на пульсе», — добавил дипломат.
В декабре 2017 года жена лётчика Виктория Ярошенко в беседе с НСН сообщила, что её супруг доволен операцией, которая прошла в госпитале за пределами тюрьмы.