В Совфеде объяснили разочарование конгресса США из-за отсутствия новых антироссийских санкций

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что конгресс США разочарован отсутствием новых санкций против России после публикации «кремлёвского доклада».

«Внутренний конфликт между конгрессом и Белым домом был всегда. И разные толкования так называемого кремлёвского доклада — яркое тому подтверждение. Конгресс более агрессивен по отношению к России, к президенту Путину. Белый дом старается нивелировать эту остроту. Дональд Трамп весь прошлый год пытался выровнять отношения с Россией. Но конгресс и СМИ связывают его по рукам и ногам», — сказал сенатор.

Он добавил, что конгрессмены хотят провести отдельные слушания по поводу «кремлёвского доклада», чтобы заручиться поддержкой избирателей перед выборами в парламент 2018 года.

«Конгресс в преддверии своих выборов этого года будет раскручивать пиар-кампанию, чтобы вопрос новых антироссийских санкций находился в фокусе публичного внимания их избирателей. К этому будут подключены все СМИ, которые зададут новую волну русофобии среди американского электората», — заключил Морозов.

Ранее зампред комитета сената США по международным делам Бен Кардин заявил, что конгрессмены разочарованы отсутствием новых санкций после публикации «кремлёвского доклада» и намерены провести по его поводу отдельные слушания.