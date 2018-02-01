СМИ: США вдвое снизили цену на комплексы Patriot для Польши

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Польским властям удалось добиться снижения цены на американские противоракетные комплексы Patriot в два раза, передаёт радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

По их информации, покупка у Вашингтона систем Patriot обойдётся Варшаве в $4,5 млрд, в то время как изначально речь шла о сумме в $10,5 млрд.

Сообщается, что договор должен быть подписан до конца марта.

В ноябре 2017 года Минобороны США заявило о решении поставить Польше противоракетные комплексы Patriot на $10,5 млрд.

Позднее в польском военном ведомстве сообщили, что страна не готова заплатить такую сумму.

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