Госдеп: США содержат закрытые российские дипобъекты в полной неприкосновенности
«Местные правоохранительные органы сохраняют безопасность всех объектов, которые в настоящее время не используются. Никому не разрешается заходить. Они содержатся в полной неприкосновенности», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Ранее сообщалось, что в США сорвали флаги России с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско.
31 августа 2017 года американские власти потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско.