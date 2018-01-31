Госдеп: США содержат закрытые российские дипобъекты в полной неприкосновенности

Местные правоохранительные органы в США содержат закрытые дипломатические объекты России в полной неприкосновенности. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

«Местные правоохранительные органы сохраняют безопасность всех объектов, которые в настоящее время не используются. Никому не разрешается заходить. Они содержатся в полной неприкосновенности», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее сообщалось, что в США сорвали флаги России с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско.

31 августа 2017 года американские власти потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско.