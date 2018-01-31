СМИ: Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира

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Американский лидер Дональд Трамп третий год подряд попадает в число кандидатов, которые претендуют на получение Нобелевской премии мира. Об этом изданию Nettavisen рассказал директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль.

«Могу подтвердить, что нас уведомили о выдвижении Трампа и что он был номинирован на премию. Тем не менее я ничего не могу сообщить о том, кто стоит за его выдвижением, так как это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что выдвинул американец», — отметил он.

По его словам, президент США выдвинут на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в 2017 году — за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы».  

6 октября Нобелевская премия мира за 2017 год была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

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