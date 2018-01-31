В Анкаре почтили память убитого посла России в Турции Карлова

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В посольстве России в Анкаре состоялись мероприятия в память об убитом в декабре 2016 года российском после в Турции Андрее Карлове. Участники церемонии возложили венок к бюсту дипломата у здания посольства.

«Все эти мероприятия демонстрируют высокий уровень развития двусторонних отношений Турции и России. Главы двух государств, президенты Путин и Эрдоган, играют роль локомотива в развитии этих отношений», — заявил действующий посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

В свою очередь, глава комитета по внешним связям парламента Турции Волкан Бозкыр отметил, что Карлов приложил огромные усилия для развития сотрудничества между странами в период ухудшения двусторонних отношений.

Мероприятие состоялось в преддверии дня рождения Карлова (4 февраля) и Дня дипломатического работника России (10 февраля).

Карлов был убит террористом 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

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