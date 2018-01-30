В Испании умер самый старый мужчина в мире

Самый старый мужчина в мире Франциско Нуньес Оливера умер в возрасте 113 лет в Испании. Об этом проинформировал глава правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара.

«Покойся с миром, добрый человек! Прощай навсегда», — написал он в Twitter.

Descansa en paz buen hombre. Hasta siempre Marchena pic.twitter.com/dhYPB8fOns — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 30 января 2018 г.

Оливера родился 13 декабря 1904 года в населённом пункте Бьенвенида в регионе Эстремадура. У него было четверо детей, девять внуков и 15 правнуков.

Мужчина называл причиной своего долголетия хорошие гены, тяжёлый труд и разнообразную диету из домашних растений, сообщает The Local.

Также он ежедневно употреблял бокал красного вина.

Его похоронят во вторник, 30 января.

Отмечается, что Оливера был старейшим жителем планеты после смерти Исраэла Кришталя в августе 2017 года.

В сентябре 2017 года на Ямайке умерла старейшая жительница Земли.