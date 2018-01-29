Эксперт рассказал о культурном и историческом значении Алеппо

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал о культурном и историческом значении Алеппо, сообщает ФАН.

Как напомнил эксперт, Алеппо является вторым по величине городом в Сирии, а если говорить о финансово-экономической составляющей, то его можно назвать первой столицей республики.

«Культурное и историческое значение Алеппо, безусловно, очень велико, поскольку это очень древний город», — отметил Долгов.

По его словам, Алеппо, по крайней мере его старая часть, представляет собой лучший образец восточного города, но он очень сильно пострадал во время столкновений с боевиками.

«Боевики совершали варварские преступления. С одной стороны, против жителей, с другой — против Алеппо как культурно-исторического памятника. Были разрушены целый ряд кварталов старого города, знаменитая мечеть была заминирована и частично уничтожен», — рассказал он.

Долгов добавил, что в настоящее время разработан план по восстановлению Алеппо, начались ремонтные работы, но нужно, чтобы в этом принимали участие международные организации и другие государства.

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