Папа Римский заявил, что начинает и заканчивает день «по-украински»

Папа Римский Франциск во время встречи с украинской общиной в соборе Святой Софии заявил, что начинает и заканчивает день «по-украински».

«Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами... Каждый вечер перед тем, как идти спать, целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински», — приводит «Радио Ватикана» слова понтифика.

Ранее Папа Римский заявил, что за конфликтами на Ближнем Востоке и Украине стоит дьявол.