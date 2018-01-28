В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

В Швеции в возрасте 91 года скончался предприниматель и основатель компании IKEA Ингвар Кампрад.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Ингвар Кампрад мирно скончался у себя дома в Смоланде. Он умер в окружении своих близких в возрасте 91 года после короткой болезни», — указывается в заявлении.

Публикация от IKEA Sverige (@ikeasverige) Янв 28, 2018 at 2:20 PST

Как отметили в компании, Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет.

С 1988 года он больше не занимался непосредственным управлением сетью, но продолжал вносить свой вклад в качестве старшего советника.