В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад
- Основатель компании IKEA Ингвар Кампрад
- AFP
- © FABRICE COFFRINI
Об этом сообщается на сайте компании.
«Ингвар Кампрад мирно скончался у себя дома в Смоланде. Он умер в окружении своих близких в возрасте 91 года после короткой болезни», — указывается в заявлении.
Как отметили в компании, Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет.
С 1988 года он больше не занимался непосредственным управлением сетью, но продолжал вносить свой вклад в качестве старшего советника.