В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

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В Швеции в возрасте 91 года скончался предприниматель и основатель компании IKEA Ингвар Кампрад.
В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад
  • Основатель компании IKEA Ингвар Кампрад
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

Об этом сообщается на сайте компании.

«Ингвар Кампрад мирно скончался у себя дома в Смоланде. Он умер в окружении своих близких в возрасте 91 года после короткой болезни», — указывается в заявлении.

Как отметили в компании, Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет. 

С 1988 года он больше не занимался непосредственным управлением сетью, но продолжал вносить свой вклад в качестве старшего советника.

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