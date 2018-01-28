В Польше водитель грузовика протаранил дом с тремя детьми
Об этом сообщает Dzennik Wschodni.
По данным издания, фура съехала с дороги, протаранила ограждение и въехала в комнату, где и находились трое детей.
В результате инцидента никто не пострадал, однако здание больше не пригодно для проживания.
Отмечается, что 47-летний водитель, который является гражданином Украины, в момент происшествия был трезв. Инцидент произошёл из-за того, что он заснул за рулём и потерял управление.
В январе 2017 года СМИ сообщали, что в Польше американский военный пикап столкнулся с автобусом.